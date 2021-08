US-Regierung will Hongkongern Schutz bieten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung will Menschen aus Hongkong Schutz bieten, die aus Angst vor Repressionsmaßnahmen Chinas vorerst nicht in ihre Heimat zurückkehren wollen. US-Präsident Joe Biden unterzeichnete am Donnerstag ein Memorandum, das Abschiebungen und Ausweisungen von Hongkongern, etwa wegen abgelaufener Aufenthaltsgenehmigungen, bis auf Ausnahmen für 18 Monate aussetzt.

Betroffene sollten so "vorübergehend einen Zufluchtsort" in den USA haben, teilte das Weiße Haus mit. Dies zeige die deutliche Unterstützung der Regierung von US-Präsident Joe Biden für die Menschen in Hongkong gegen fortdauernde Repressionsmaßnahmen Chinas.