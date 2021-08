ROUNDUP: Bank of England gibt vorsichtige Signale für geldpolitische Straffung

WIESBADEN/FRANKFURT - Die weltweite Konjunkturerholung füllt die Auftragsbücher der deutschen Industrie kräftig. Im ersten Halbjahr lag der Wert der Bestellungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes preisbereinigt (real) um 28,1 Prozent über dem von der Corona-Krise geprägten Vorjahreszeitraum. Allein die exportorientierten Maschinenbauer verzeichneten ein Plus von 29 Prozent. Nach Angaben des Branchenverbandes VDMA ist der coronabedingte Einbruch des Vorjahreszeitraums wettgemacht und das Vorkrisenniveau der ersten sechs Monate 20219 überschritten.

LONDON - Die britische Notenbank hat erste vorsichtige Signale für eine geldpolitische Straffung gegeben. "Eine leichte Straffung der Geldpolitik wird während des Prognosezeitraums wahrscheinlich notwendig sein, um das Inflationsziel mittelfristig zu erreichen", hieß es in einer Mitteilung nach der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England (BoE) am Donnerstag. Voraussetzung sei, dass die Wirtschaft sich wie erwartet entwickele.

WASHINGTON - Neue Hoffnung auf USA-Trips für Europäer: Die US-Regierung arbeitet Medienberichten zufolge an einem Plan zur Lockerung der geltenden Einreisebeschränkungen - allerdings nur für voll Geimpfte. Die USA wollen demnach bei der Einreise künftig von fast allen Ausländern den Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung verlangen, wie unter anderem die "New York Times" unter Berufung auf Kreise des Weißen Hauses berichtete. Gleichzeitig sollten dann die Einreisebeschränkungen für Menschen aus Europa und anderen Staaten aufgehoben werden. Offiziell gab es zunächst keine Stellungnahme. Offen blieb auch, wann die Änderungen in Kraft treten könnten.

BERLIN - Die deutsche Industrie hat erleichtert darauf reagiert, dass die USA laut Medienberichten beim Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung Einreisebeschränkungen für Menschen aus Europa aufheben wollen. "Es sind gute Nachrichten, dass die US-Administration die Einreisestopps zurücknehmen will", sagte Wolfgang Niedermark, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Deutschen Industrie, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.