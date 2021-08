Die Beteiligungsgesellschaft Blue Cap meldet eine Übernahme: Die Gesellschaft erwirbt mehr als 90 Prozent der Anteile an der HY-LINE Verwaltungs GmbH. Der Kaufpreis hierfür liege im unteren Drittel des zweistelligen Millionenbereiches, so Blue Cap am Donnerstagnachmittag.Die neue Konzerngesellschaft beschäftigt rund 80 Personen und kommt auf einen Umsatz von 40 Millionen Euro bis 50 Millionen Euro. „Die HY-LINE-Gruppe hat sich ...