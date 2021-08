Ölpreise legen nach Talfahrt etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag nach den Kursverlusten an den Vortagen etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 70,95 US-Dollar. Das waren 58 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 59 Cent auf 68,72 Dollar.

Die Ölpreise profitierten von der insgesamt freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Sie stabilisierten sich so, nachdem sie an den drei Vortagen noch unter Druck geraten waren. Von Montag bis Mittwoch war der Preis für US-Öl um etwa sieben Prozent gefallen. Sorgen macht vor allem die Delta-Variante des Coronavirus. So wurden in den wichtigen Ölverbrauchsland China die Verkehrs- und Reisebeschränkungen massiv verschärft. Ein Einschränkung des Verkehrs dämpft auch die Nachfrage nach Rohöl./jsl/he