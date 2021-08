Kiplin Metals optioniert Kupferliegenschaft in Québec

5. August 2021 – Vancouver, British Columbia – Kiplin Metals Inc. („Das Unternehmen“) (TSXV:KIP, Frankfurt: 17G1) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung für eine Mineralliegenschaft (die „Optionsvereinbarung“) mit Kode Mineral Exploration Ltd. (der „Verkäufer“), einem unabhängigen Dritten, abgeschlossen hat. Gemäß der Optionsvereinbarung wurde dem Unternehmen die Option zum Erwerb einer 100-prozentige Beteiligung an der Kupferliegenschaft Lac Rochester (das „Projekt“) gewährt, die 48 auf der Karte ausgewiesene Mineral-Claims umfasst, die eine Fläche von ca. 2.774 Hektar in der Provinz Quebec abdecken.

Das Kupferprojekt Lac Rochester befindet sich an der östlichen Grenze des Bergbau-Camps Val d'Or, 50 km südöstlich der Stadt Val D'Or und 14 km südlich der Vorzeigeliegenschaft des Unternehmens, dem Goldprojekt Exxeter. Die Exploration des Kupferprojekts Lac Rochester in den 1960er Jahren ergab mehrere hohe Kupfer- und Eisengehalte, die gleichzeitig mit einer großen, nach Nordosten verlaufenden magnetischen Anomalie übereinstimmen. Das Unternehmen stellt zurzeit die historischen Daten des Projekts zusammen und digitalisiert diese, um in naher Zukunft mit der Exploration zu beginnen.

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung kann das Unternehmen alle Rechte an dem Projekt erwerben, vorbehaltlich einer an den Verkäufer zu gewährenden Netto-Verhüttungsabgabe (Net Smelter Returns Royalty) von einem Prozent auf die kommerzielle Produktion, die das Unternehmen jederzeit mit einer Barzahlung in Höhe von 1.000.000 Dollar erwerben kann. Zur Ausübung der Option und dem Erwerb des Projekts muss das Unternehmen Barzahlungen in Höhe von 400.000 Dollar an den Verkäufer leisten; 10.000 Dollar bei Unterzeichnung der Vereinbarung, 140.000 Dollar achtzehn Monate nach der Unterzeichnung der Vereinbarung, 250.000 Dollar sechsunddreißig Monate nach der Unterzeichnung der Vereinbarung. Das Unternehmen muss außerdem über einen Zeitraum von drei Jahren Arbeitsaufwendungen auf dem Projekt in Höhe von 400.000 Dollar übernehmen.

Gemäß der Optionsvereinbarung werden keine Wertpapiere des Unternehmens an den Verkäufer ausgegeben. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, den Großteil seiner Ressourcen in den nächsten zwölf Monaten für die Entwicklung des Projekts zu verwenden, und erwartet auch nicht, dass das Projekt in Zukunft den größten Teil seiner Assets darstellen wird.