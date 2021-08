Sixt Leasing SE heißt jetzt "Allane SE"



Pullach, 5. August 2021 - Die Sixt Leasing SE, ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, heißt ab sofort "Allane SE". Mit der heutigen Eintragung des neuen Namens in das Handelsregister wurde die am 29. Juni 2021 von der Hauptversammlung beschlossene Umfirmierung erfolgreich vollzogen.



Der neue Name "Allane" ist inspiriert von dem Verkehrsschild "All Lanes" (zu deutsch: "Alle Spuren") und wird wie die englische Wortkombination "a lane" ausgesprochen [ə'leɪn]. Er steht damit für den umfassenden One-Stop-Shop-Ansatz des Unternehmens und soll die Wahrnehmung als internationaler Anbieter stärken. Zugleich ähnelt die Wortschöpfung "Allane" einem Vornamen, der das Unternehmen menschlich und nahbar macht.



Grund für die Umfirmierung ist eine Vereinbarung, die im Rahmen des Verkaufs der rund 42-prozentigen Mehrheitsbeteiligung der Sixt SE an der Sixt Leasing SE getroffen wurde und eine schrittweise Trennung der Sixt Leasing SE von der Sixt SE vorsieht. Die Mehrheitsbeteiligung der Sixt SE wurde - zusammen mit Anteilen weiterer Aktionäre - am 15. Juli 2021 von der Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), einem Joint Venture der Santander Consumer Bank AG und Hyundai Capital Services Inc., erworben. HCBE hält seitdem rund 92 Prozent aller Sixt Leasing-Aktien und ist damit der neue Mehrheitsaktionär der Gesellschaft. Mit der Akquisition der Sixt Leasing SE beabsichtigt HCBE, seine Position im Bereich der Automobilfinanzierung auszubauen, indem das Produktportfolio um innovative Mobilitätsdienstleistungen ergänzt und das Flottengeschäft sowohl am Point of Sale als auch online ausgebaut wird.



Im Rahmen der Vereinbarung mit der Sixt SE hat die Sixt Leasing SE nun in einem ersten Schritt ihren Firmennamen geändert. Alle in- und ausländischen Tochtergesellschaften, die den Namensbestandteil "Sixt" oder "SXT" enthalten, werden ebenfalls im August 2021 umbenannt. Die Geschäftsfeldmarken Sixt Leasing, Sixt Neuwagen, Sixt Mobility Consulting, Autohaus24 und Flottenmeister werden zunächst unter den bekannten Namen fortgeführt und künftig unter dem neu geschaffenen Gruppennamen Allane Mobility Group auftreten. Die sukzessive Einführung eines neuen Markenauftritts wird zu gegebener Zeit erfolgen.

