Der operative ROCE verbesserte sich im Zuge der guten Ertragslage auf 13,5 % gegenüber 8,5 % in der Vergleichsperiode, der Netto-Cash-Flow lag mit 332 Mio. € aufgrund der guten Ertragslage deutlich über dem Niveau des Vorjahres (166 Mio. €). Das IFRS EBT* in Höhe von 631 Mio. € (Vj. 252 Mio. €) hat das Vorjahr ebenfalls deutlich übertroffen.

Trotz Ausnahmebedingungen: sehr gute Performance, Unwetterschäden in Stolberg voraussichtlich ohne Auswirkungen auf Konzernergebnis

Aurubis kommt weiterhin sehr stabil durch das auch von der Coronakrise geprägte Geschäftsjahr, wie Roland Harings, Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG, betont: „Die Entwicklung von Aurubis in den ersten neun Monaten ist außerordentlich erfreulich. Aurubis zeigt sich somit auch in unsicheren Zeiten robust. Wir profitieren von einer hohen Nachfrage nach unseren hochwertigen Produkten, insbesondere in den Sektoren Automobil, Bau, Energie und der Kabelindustrie.“

Gleichwohl wurde Mitte Juli der Aurubis-Standort in Stolberg bei Aachen, der auf die Herstellung hochpräziser Bänder und Drähte aus Kupfer und Kupferlegierungen spezialisiert ist, von den starken Unwettern in der Region getroffen. Mitarbeiter kamen nicht zu Schaden. Die Produktion bei der Aurubis Stolberg GmbH & Co. KG musste jedoch eingestellt werden und Aurubis „Force Majeure“, also höhere Gewalt, geltend machen. „Wir sind trotz der schlimmen Situation sehr erleichtert, dass niemand in der Belegschaft verletzt wurde. In der Krise stehen wir bei Aurubis fest zusammen und wir werden alles tun, um die Produktion zügig wiederaufzubauen“, bekräftigt Roland Harings. „Die Aufräumarbeiten laufen mit großer Unterstützung auf Hochtouren. Die noch genau zu beziffernden Sachschäden werden durch die Versicherung gedeckt, so dass wir nicht von Auswirkungen auf unser Konzernergebnis ausgehen.“