JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 112

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf von 105 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem besser als erwartet ausgefallenen zweiten Quartal und ersten Halbjahr hob Analystin Celine Pannuti ihre Schätzung für das diesjährige bereinigte Ergebnis je Aktie leicht an. Vor allem das Umsatzziel des Konsumgüterherstellers für 2021 könnte sich als konservativ herausstellen, schrieb sie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 16:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 16:06 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.