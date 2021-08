Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Nach Beinahe-Blackout auf der Iberischen Halbinsel: „Hätte in einer Katastrophe münden können“ TE: Herr Saurugg, was ist am vorvergangenen Samstag genau passiert? Herbert Saurugg: Ein Löschflugzeug, das einen Waldbrand bekämpft hat, hat offenbar eine Wasserladung über einer Hochspannungsleitung abgeworfen. Es handelte sich um eine von zwei …