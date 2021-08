PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Donnerstag mehrheitlich leicht zugelegt. An den europäischen Aktienmärkten überwog insgesamt der Optimismus.

In Prag stieg der tschechische Leitindex PX um 0,42 Prozent auf 1232,67 Punkte. Die größten Kursaufschläge unter den schwer gewichteten Titeln verzeichneten Erste Group mit plus 0,85 Prozent und Komercni Banka mit plus 0,73 Prozent. CEZ verteuerten sich um 0,41 Prozent. Im Fokus stand die Zinsentscheidung der tschechischen Notenbank, die den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent anhob. Erste-Group-Analyst Jiri Polansky nannte als Grund für die Straffung der Geldpolitik unter anderem die hohe Inflation.