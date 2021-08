Auffällige Goldpreisentwicklung am Mittwoch! Nachmittags zog der Goldpreis schön im Einklang mit dem Silberpreis nach oben, kurzzeitig sogar über 1.830,- USD je Feinunze!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

doch die Freude währte nicht lange, denn schon Minuten später wurde der Anstieg wieder abverkauft. Ein Schelm der Böses dabei denkt. Allerdings, das ist unser Gefühl, sind immer mehr Anstrengungen nötig, um den Goldpreis am Ausbruch nach oben zu hindern. Wenn dieser Ausbruch erfolgt ist, dann geht mächtig die Post ab! Noch MEHR geht die Post dann bei guten Rohstoffunternehmen wie Maple Gold Mines ab, das immer wieder mit bärenstarken Nachrichten aufwarten kann!

Was für ein Paukenschlag! Maple Gold Mines Ltd. (WKN: A2H71G / TSX-V: MGM) gab kürzlich bekannt, dass man eine Optionsvereinbarung mit Globex Mining Enterprises Inc. zum Kompletterwerb der 77 Hektar großen ‚Eagle Mine‘ abgeschlossen hat! Damit hat Maple Gold ein weiteres Versprechen eingelöst, nämlich dass man auch weiterhin nach guten und günstigen Projekten Ausschau halten wird.

Und mit dem Goldprojekt, auf der die ehemals produzierende, hochgradige Untertagemine ‚Eagle‘ steht, auf dem Goldprojekt ‚Joutel‘ in Quebec, Kanada, konnte man ein besonders wertvolles Exemplar ergattern!

Die historische Untertagemine war Teil des ehemals produzierenden Bergbaukomplexes ‚Eagle-Telbel‘ von Agnico, der in den Jahren 1974 und 1993 rund 1,1 Millionen Unzen Gold produzierte.

Quelle: Maple Gold Mines

Potenzial ‚en mass‘!

Bei den letzten Explorationsbohrungen nahe der ‚Eagle‘-Mine im Jahr 1992, dem vorletzten Betriebsjahr, stieß man noch auf hohe Gehalte mit zum Beispiel 10,2 g/t Gold (Au) über mehr als 10 m! Später dann absolvierte Globex Mining in den Jahren zwischen 2008 und 2015 sechs weit auseinanderliegende ‚Infill‘- und ‚Step-Out‘-Bohrungen, in denen zum Beispiel 2,9 g/t Au über 12,4 m einschließlich 4,8 m mit 5,4 g/t Au in Tiefen zwischen etwa 345 bis 360 durchteuft wurden.

Der Preis ist heiß!

An diesem hervorragenden Projekt kann Maple Gold eine 100 %-Beteiligung erwerben, indem man Zahlungen an Globex Mining in Höhe von 1,2 Mio. CAD in bar und in Aktien über einen Zeitraum von fünf Jahren leistet, sowie nochmal die gleiche Summe über einen Zeitraum von vier Jahren in Form von Explorationsarbeiten auf dem Projekt investiert! Dabei kann Maple Gold die jährlichen Investitionsausgaben selbst frei gestalten.

Quelle: Maple Gold Mines

Globex Mining hat sich eine 2,5 %ige Bruttometall-Lizenzgebühr (‚GMR‘) einbehalten. Das heißt, wenn Globex will kann die ‚GMR‘ gegen eine Barzahlung von 1,5 Millionen CAD sogar auf nur 1,5 % reduziert werden.

„Die Sicherung einer Option auf den Erwerb von ‚Eagle‘ ist von großer strategischer Bedeutung, da wir Grund zu der Annahme haben, dass auf dem gesamten ehemals produzierenden Minengebiet ‚Eagle-Telbel‘ noch hochgradige Goldmineralisierungen vorhanden sind“, sagte Matthew Hornor, Präsident und CEO von Maple Gold und ergänzte noch: „Die Konsolidierung dieses Geländes bietet beträchtliche Explorationsmöglichkeiten durch potenzielle bergbaunahe Erweiterungen der historischen Untertagebetriebe. Wir werden einen ähnlichen Ansatz wie bei ‚Telbel‘ und ‚Douay‘ anwenden und den Zugang des ‚Joint Ventures‘ zu historischen Bohrdaten und Bergbauaufzeichnungen nutzen, um unser 3D-Modell und die Zielsetzung entlang dieses gesamten Trends zu erweitern.“

https://www.youtube.com/watch?v=x7UIH222ea0

Fazit:

Das kanadische Explorationsunternehmen Maple Gold Mines, dass das Goldprojekt ‚Douay‘ und ‚Joutel‘ im 50/50 Joint Venture mit Agnico Eagle Mines betreibt drückt richtig auf das Gaspedal. Neben seinem rund 400 qkm großen Spitzenprojekt, das durch eine beträchtliche Anzahl an regionalen Explorationszielen entlang einer 55 km langen Streichlänge der ‚Casa Berardi‘-Deformationszone entlangläuft, die noch nicht durch Bohrungen getestet wurden, hat man dem Ganzen mit dem Neuerwerb nun das Sahnehäubchen aufgesetzt.

Daher bietet sich die jüngste Korrektur, die übrigens alle Goldminen-Aktien umfasste, als guter Einstiegszeitpunkt an! Denn wir gehen davon aus, dass Maple Gold Mines (WKN: A2H71G) noch längerfristig mit guten Nachrichten für Furore am Markt sorgen wird.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den „Webseiten“, dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte „third parties“) bezahlt. Zu den „third parties“ zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten „third parties“ mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/