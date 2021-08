Wie entwickelten sich Stiftungsfonds im Juni 2021?

Juli 2021 -

Optimismus sorgt für Gewinne

Im April entwickelte sich der MMD-Index Stiftung erneut positiv.

Im Juni entwickelte sich der MMD-Index Stiftung zum vierten Mal in Folge positiv. Dabei legte das Wachstum nach 0,41% im April und 0,31% im Mai mit 0,89% wieder zu. In 2021 stieg die Performance des MMD-Index Stiftung auf 2,71% an.

Die positive Entwicklung des MMD-Index Stiftung, der die gesamten defensiven Stiftungsfonds abbildet, wurde von 98% aller darin enthaltenen Fonds im Juni mitgetragen. Auf Jahressicht performten 94% der Stiftungsfonds positiv. Dabei lagen die Performancewerte im Juni zwischen -0,08% und 2,24%. In 2021 verteilten sich diese zwischen -1,02% und 5,38%.