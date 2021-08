Rain Carbon eröffnet ein hochmodernes Kautschuklabor in einer Anlage für Destillation und moderne Materialien in Deutschland

STAMFORD, Conn., 5. August 2021 /PRNewswire/ -- Rain Carbon Inc., ein weltweit führender Hersteller von Produkten und fortschrittlichen Materialien auf Kohlenstoffbasis, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen ein hochmodernes Kautschuklabor in seiner Produktionsstätte in Duisburg, Deutschland, eröffnet hat.

„Diese Investition wird Rain Carbon in die Lage versetzen, unsere technischen Dienstleistungen und die gezielte Produktentwicklung für die Kautschukindustrie erheblich zu verbessern, mit dem Ziel, unser Unternehmen als bevorzugten Partner in Bezug auf Anwendungen und F&E-Kooperationen zu positionieren", sagte Kris Vanherbergen, Executive Vice President von Carbon Distillation and Advanced Materials.

Rain Carbon stellt jährlich etwa 10.000 Tonnen Hochleistungsharze für die Gummiindustrie her, die die Haftung und den Rollwiderstand von Reifenmischungen verbessern und die mechanisch-dynamischen Eigenschaften von technischen Gummiartikeln verbessern sollen. Vor der Einrichtung dieses neuen Labors behinderte die Abhängigkeit von einem externen Labor die Produktentwicklung und das interne Wissen, das für den Aufbau starker technischer Beziehungen erforderlich ist.

„Unsere Kunden wollen ein detailliertes Verständnis der von uns gelieferten Harze und ihrer Leistung haben", sagte Dr. Jun Liu, Leiter der Abteilung Forschung und Entwicklung und Anwendungstechnik des Geschäftsbereichs Kohlenstoffdestillation und fortgeschrittene Materialien des Unternehmens. „Leider konnten wir unseren Kunden in der Vergangenheit nur analytische Ergebnisse liefern, was eine engere technische Beziehung nicht förderte. Wir freuen uns sehr über diesen Schritt, mit dem wir unseren technischen und F&E-Support verbessern.

„Mit dieser bedeutenden Investition in das Labor können wir jetzt nach links und rechts schauen, anstatt nur geradeaus", fügte sie hinzu. „Wir können ein breiteres Spektrum an Variablen bewerten, was uns ein viel besseres Verständnis unserer Produkte und ihrer Leistung ermöglicht. Außerdem können wir jetzt beurteilen, wie bestimmte Änderungen unsere Produkte für bestimmte Anwendungen optimieren oder zu einem neuen Harz führen.

„Darüber hinaus wird die Möglichkeit, die Tests im eigenen Haus durchzuführen, unser Wissen über den Zusammenhang zwischen Harzstruktur und Leistung verbessern", so Liu. „Dies wird unsere Glaubwürdigkeit bei den Kautschukkunden erhöhen und uns ermöglichen, ihre Sprache zu sprechen, wenn es um die wichtigsten Leistungsdaten in Bezug auf Griffigkeit und Abrieb, den dynamischen Verlustfaktor, die Wechselwirkung zwischen Gummi und Füllstoff, die Verarbeitungsfähigkeit und mehr geht

Das Wichtigste ist, dass dieses neue Gummilabor Rain Carbon in die Lage versetzen wird, neue Produkte für sicherere Reifen und einen geringeren Kraftstoffverbrauch zu entwickeln - und das ist ein Gewinn für alle", sagte sie

Rain Carbon Inc. ist ein führender, vertikal-integrierter globaler Hersteller von kohlenstoffbasierten Produkten und modernen Werkstoffen, die als Grundstoffe für wesentliche Güter des alltäglichen Lebens dienen. Wir arbeiten in zwei Unternehmenssegmenten: Kohlenstoffe und Advanced Materials. Unser Unternehmenssegment für Kohlenstoffe wandelt Nebenprodukte der Erdölraffinerie und Stahlproduktion in hochwertige kohlenstoffbasierte Produkte um, die als wichtige Grundstoffe für die Aluminium-, Graphitelektroden-, Industrieruß-, Holzschutz-, Titandioxid- bzw. Feuerfestindustrie sowie für verschiedene andere globale Industrien dienen. Unser Unternehmenssegment Advanced Materials erweitert die Wertschöpfungskette unserer Kohlenstoffverarbeitung durch die innovative und nachgelagerte Transformation eines Teils dieser Produktion von Kohlenstoffen, Petrochemikalien und anderen Rohmaterialien in hochwertige umweltfreundliche Produkte und moderne Werkstoffe, die wichtige Grundstoffe für die Spezialchemie-, Beschichtungs-, Bau-, Automobil-bzw. Erdölindustrie sowie verschiedene andere globale Industrien darstellen. Erfahren Sie mehr über Rain Carbon unter www.raincarbon.com.

