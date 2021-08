---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Altstätten, 6. August, 2021



COLTENE mit starkem Semesterergebnis

Die im zweiten Halbjahr 2020 eingesetzte Erholungsphase an den globalen Dentalmärkten setzte sich 2021 fort. Sie verhalf der COLTENE Gruppe zu einer starken Performance im ersten Halbjahr. Das Unternehmen verbuchte einen Umsatz von CHF 143,5 Mio., deutlich über dem Umsatz des ersten Halbjahres 2020 (CHF 103,9 Mio.) und auch über dem Umsatz des ersten Halbjahres 2019 (CHF 135,4 Mio.). Dies entspricht einem organischen Wachstum in Lokalwährungen im Vergleich zur Vorjahresperiode von 43,0%, respektive von 38,1% in der Berichtswährung. Der Betriebserfolg (EBIT) erreichte im ersten Halbjahr 2021 CHF 26,0 Mio. (H1 2020: CHF 2,6 Mio.; H1 2019: CHF 12,8 Mio.). Die EBIT-Marge betrug 18,1% (H1 2020: 2,5%; H1 2019: 9,4%). Der Reingewinn lag bei rekordhohen CHF 18,2 Mio. (H1 2020: CHF 0,3 Mio.; H1 2019: CHF 7,9 Mio.).



Nordamerika bleibt stärkster Markt

In Lokalwährungen betrug das Umsatzwachstum im Vergleich zum H1 2020 im Bereich Zahnerhaltung 57,5%, im Bereich Behandlungseffizienz 35,2% und im Bereich Infektionskontrolle 34,9%.



Hauptmarkt mit einem Umsatzanteil von 50,3% (VJ: 47,9 %) ist und bleibt Nordamerika. Dies ist auch der Heimmarkt der SciCan Gruppe, der mit einer Umsatzzunahme in Lokalwährungen von 49,6% das stärkste Wachstum verzeichnete. Der Anteil der Region EMEA am Umsatz betrug 35,0% (VJ: 33,5%). In dieser Region nahmen die Umsätze währungsbereinigt um 45,9% zu. Der Umsatzanteil von Lateinamerika reduzierte sich aufgrund des Verkaufs der brasilianischen Tochtergesellschaft Vigodent weiter auf 4,3% (VJ: 5,1%). Dank dem Verkauf konnte die COLTENE Gruppe die Risken aus der laufenden Abwertung der brasilianischen Währung eliminieren. Die Umsätze in Asien mit dem Hauptmarkt China nahmen in der Berichtsperiode währungsbereinigt um 4,7% zu. Der Umsatzanteil Asiens ging auf 10,4% (VJ: 13,5%) zurück.