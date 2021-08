ViacomCBS und Sky bringen als Partner Paramount+ auf den europäischen Markt

ViacomCBS Networks International (VCNI), ein Geschäftsbereich von ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) und Sky und Teil der Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA), gab heute bekannt, dass Paramount+ ab 2022 auf den Sky-Plattformen in Großbritannien, Irland, Italien, Deutschland, der Schweiz und Österreich (GSA) an den Start gehen wird. Dieser Schritt ist Teil einer neuen mehrjährigen Vertriebsvereinbarung, die auch die erweiterte Übertragung des führenden Portfolios an Pay-TV-Kanälen von ViacomCBS und die Erneuerung von Sky als Werbepartner auf ausgewählten Märkten umfasst.

“Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit Sky auszubauen und den Sky-Kunden weiterhin das führende Portfolio an Premium-Unterhaltungsmarken von ViacomCBS anbieten zu können und - was besonders wichtig ist - Paramount+ auf allen Sky-Märkten einschließlich Großbritannien, Irland, Italien und der DACH-Region neuen Zuschauern zugänglich zu machen”, sagte Raffaele Annecchino, President und Chief Executive Officer von ViacomCBS Networks International. “Diese Vereinbarung zum transformativen Vertrieb ist der Schlüssel zur Beschleunigung unserer globalen Ambitionen im Bereich Streaming und unterstützt gleichzeitig die strategischen Ziele von Sky, den Zuschauern mehr Flexibilität bei der Nutzung unserer Inhalte auf allen Plattformen zu bieten.”

Paramount+ ist die jüngste in einer Reihe von Apps für Sky Q, die mehr als 10.000 Stunden an Inhalten bieten, die Aggregationsstrategie von Sky weiter vorantreiben und es den Sky-Kunden ermöglichen, noch mehr der besten Inhalte gemeinsam an einem Ort auf der Plattform Sky Q anzusehen.

Stephen van Rooyen, Executive VP und Chief Executive UK & Europe bei Sky, sagte: “Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir für unsere Kunden innovativ sind und die besten Apps und Inhalte an einem Punkt auf Sky Q bündeln, so dass sie noch mehr großartiges Fernsehen sehen können als je zuvor. Paramount+ ist ein exzellenter Dienst mit einer riesigen Auswahl an fantastischen Filmen und TV-Serien, und unsere neue, umfassendere Vereinbarung mit ViacomCBS wird für beide Unternehmen von Vorteil sein.”