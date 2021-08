Eine etwas andere Krise, Kommentar zu Siemens von Michael Flämig München (ots) - Was für Zeiten! Die Welt hat die ökonomischen Folgen der Pandemie abgeschüttelt und strebt neuen Höhen entgegen. Pars pro toto für die deutsche Wirtschaft illustriert dies einmal mehr Siemens. Der Münchner Konzern erhöht mit Vorlage der Neunmonatszahlen zum dritten Mal die Umsatz- und Gewinnprognosen für das im September auslaufende Geschäftsjahr. Der Aktienkurs nähert sich wieder seinem Rekordhoch. Der Himmel scheint voller Geigen zu hängen.



Doch so eindeutig ist die Lage leider nicht. Zwar erhöht jeder Vorstand lieber die Prognose, als sie zu senken. Und natürlich ist es ein Segen, dass die Wirtschaft als Ganzes die Coronakrise abgeschüttelt hat. Aber trotzdem befindet sich die Konjunktur erneut in einem Ungleichgewicht. Es ist eine Krise der anderen Art, die Unternehmen an allen Ecken und Enden erleben. Sie verursacht weniger Schmerzen als eine Baisse, birgt aber die Gefahr von Fehlallokationen.