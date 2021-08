JEFFERIES stuft Hellofresh auf 'Buy'

Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sebastian Patulea

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 104

Kursziel alt: 104

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen für das zweite Quartal und Anhebung der Jahresumsatzprognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Auch wenn er ein starkes Abschneiden des Kochboxenversenders bereits vorausgesagt habe, seien die Resultate letztlich erheblich besser als von ihm erwartet, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die etwas nach unten korrigierten Margenziele sollten den Markt nicht weiter stören, da sie im Zusammenhang mit Wachstumsinvestitionen stünden. Der Analyst rechnet zum Handelsstart am Freitag mit einer positiven Kursreaktion. An diesem Donnerstag gaben die Titel im nachbörslichen Handel allerdings erst einmal deutlich nach./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.