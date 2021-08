Andersen Global verstärkt mit Steuer- und Beratungsunternehmen die Präsenz in Puerto Rico

Andersen Global baut seine Plattform in Puerto Rico durch die Aufnahme des Kooperationsunternehmens AFS CPA Group LLC (AFS) weiter aus und stärkt damit seine Präsenz in Puerto Rico im Bereich Steuern und Recht.

AFS bietet Steuer- und Beratungsdienstleistungen für Kunden, einschließlich Privatpersonen sowie kleine und große Unternehmen, und bedient eine Vielzahl von Branchen, wie z. B. Rechtswesen, Medizin, Lebensmittel und Gastronomie, Bekleidung, Marketing, Technologie, Non-Profit-Organisationen und Wohnungseigentümerverbände. Das im Jahr 2000 von Antonio Sécola, dem Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter, gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Gurabo und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Steuern, Finanzen, Investitionen und Liquiditätsmanagement sowie Outsourcing und Lohnbuchhaltung an.