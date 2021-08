Kyoto Semiconductor Co., Ltd. bringt neue Fotodiode auf den Markt, die mit dem linearen Transimpedanzverstärker von Semtech eine hervorragende Leistung aufweist Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 05.08.2021, 21:58 | 31 | 0 | 0 05.08.2021, 21:58 | Kyoto Semiconductor Co., Ltd. (Präsident und CEO Tsuneo Takahashi, Hauptsitz: Fushimi-ku, Kyoto), ein führender Hersteller optischer Lösungen mit erstklassigen Technologien und japanischer Qualität, gab seine Zusammenarbeit mit der Semtech Corporation (Nasdaq: SMTC) bekannt, einem führenden Anbieter von leistungsstarken analogen und Mixed-Signal-Halbleitern sowie fortschrittlichen Algorithmen. Kyoto Semiconductor hat sich dafür entschieden, seine neue KP-A Avalanche-Photodiode*1 KPDEA13C mit Semtechs Transimpedanzverstärker GN1089*2 zu koppeln, um optische Langstreckenkommunikation zu ermöglichen. „Die Kopplung von Semtechs Transimpedanzverstärker GN1089 mit dem KPDEA13C von Kyoto Semiconductor war die ideale Lösung zur Optimierung der Leistung“, sagte Tsuneo Takahashi, Präsident und CEO von Kyoto Semiconductor. „Durch die gemeinsame Zusammenarbeit verfügt der KPDEA13C nun über eine schnelle Reaktionszeit, die für eine Vielzahl von optischen Anforderungen geeignet ist.“ Der KPDEA13C von Kyoto Semiconductor ist frontseitig beleuchtet, hochsensibel und für eine einfache Montage auf einem Interposer-Board montiert. Darüber hinaus bieten der KPDEA13C von Kyoto Semiconductor und der GN1089 von Semtech zusammen eine einzigartige Leistung bei hoher Geschwindigkeit und ermöglichen 25Gbaud PAM4*3*4-Anwendungen. „Der GN1089 von Semtech ist ein hochleistungsfähiger Transimpedanzverstärker, der sowohl 25Gbaud- als auch 56Gbaud-Anwendungen unterstützt. Seine hohe Linearität und sein geringes Rauschen sind Eigenschaften, die perfekt zum KPDEA13C von Kyoto Semiconductor passen“, sagte Timothy Vang, Vice President für den Bereich Marketing und Anwendungen bei Semtechs Signal Integrity Products Group. „Diese Zusammenarbeit mit Kyoto Semiconductor ist ein Beleg für die hervorragende Qualität unserer Lösungen für die optische Hochgeschwindigkeitskommunikation.“ Die Auslieferung von Mustern der KP-A-Avalanche-Photodiode KPDEA13C ist für den 31. August 2021 geplant, die Massenproduktion wird voraussichtlich am 27. Dezember 2021 beginnen. Den Bewertungsbericht finden Sie unter dem folgenden Link. Japanisch: https://www.kyosemi.co.jp/news/2025/

Englisch: https://www.kyosemi.co.jp/en/news/1058/ Das Produktdatenblatt finden Sie unter dem folgenden Link. Japanisch: https://www.kyosemi.co.jp/mgt/wp-content/uploads/2021/08/kpdea13c_jp.p ...

Englisch: https://www.kyosemi.co.jp/en/mgt/wp-content/uploads/2021/08/kpdea13c_e ... Informationen über Semtechs GN1089 finden Sie unter www.semtech.com/products/signal-integrity/transimpedance-amplifiers/gn1089 Seite 2 ► Seite 1 von 3





