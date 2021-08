Zynga gibt Finanzergebnisse für zweites Quartal 2021 bekannt

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA) hat heute mit der Veröffentlichung des vierteljährlichen Gewinnberichts des Managements für das zweite Quartal 2021 auf seiner Investor-Relations-Website seine Finanzergebnisse für das erste Halbjahr, das am 30. Juni 2021 endete, bekannt gegeben. Bitte beachten Sie den beigefügten Ergebnisbericht oder besuchen Sie http://investor.zynga.com/financial-information/quarterly-results .

ZYNGA ANNOUNCES SECOND QUARTER 2021 FINANCIAL RESULTS (Graphic: Business Wire)

„Wir haben ein starkes erstes Halbjahr 2021 abgeschlossen und Q2-Ergebnisse erzielt, die unsere Prognose übersteigen, einschließlich Einnahmen, Buchungen und operativem Cashflow in Rekordhöhe in Q2. Unsere mehrjährige Strategie, unsere Live-Dienste auszubauen, neue Spiele auf den Markt zu bringen und in die globale Expansion zu investieren, positioniert Zynga weiterhin für Wachstum“, so Frank Gibeau, Chief Executive Officer von Zynga. „Heute freuen wir uns, das Chartboost-Team offiziell bei Zynga willkommen zu heißen und eine Vereinbarung zur Übernahme des in China ansässigen StarLark bekanntzugeben – den talentierten Entwicklern hinter dem erfolgreichen Mobil-Franchise Golf Rival.“

Die Unternehmensleitung von Zynga wird außerdem um 14:00 Uhr Pacific Time (17:00 Uhr Eastern Time) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des Unternehmens zu besprechen. Während der Telefonkonferenz können Fragen gestellt werden, und Zynga wird auf so viele Fragen wie möglich antworten.

Die Telefonkonferenz ist unter http://investor.zynga.com zugänglich, eine Aufzeichnung wird nach der Telefonkonferenz über die Website oder über die unten stehende Telefonkonferenz-Einwahlnummer verfügbar sein.

Gebührenfreie Einwahlnummer: (800) 537 0745

Internationale Einwahlnummer: (253) 237 1142

Konferenz-ID: 5929717

Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Mit einer gewaltigen globalen Präsenz in mehr als 175 Ländern und Regionen verfügt Zynga über ein vielseitiges Portfolio mit beliebten Spiellizenzen, die mehr als vier Milliarden Male auf Mobilgeräte heruntergeladen wurden, darunter beispielsweise CSR Racing, Empires & Puzzles, Hair Challenge, Harry Potter: Puzzles & Spells, High Heels!, Merge Dragons!, Merge Magic!, Queen Bee, Toon Blast, Toy Blast, Words With Friends und Zynga Poker. Mit Chartboost, einer führenden mobilen Werbe- und Monetarisierungsplattform, hat Zynga eine branchenführende Plattform der nächsten Generation mit der Fähigkeit zur Optimierung von programmatischer Werbung und entsprechenden Erträgen in großem Maßstab. Zynga wurde 2007 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Kalifornien und Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.