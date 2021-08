Rollic übertrifft eine Milliarde Downloads weltweit

Rollic, eine Tochtergesellschaft von Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), einem weltweit führenden Anbieter von interaktiver Unterhaltung, gab heute bekannt, dass es den für ein Studio bedeutenden Meilenstein von einer Milliarde Downloads über das gesamte Portfolio von Hyper-Casual-Spielen übertroffen hat. Als einer der größten Publisher von Hyper-Casual-Spielen auf der Welt hat Rollic einen einzigartigen Entwicklungsprozess mit datengestützten Erkenntnissen und strengen Testverfahren aufgestellt, um regelmäßig erfolgreiche Hyper-Casual-Spiele entwickeln und veröffentlichen zu können. Durch den Prozess von Rollic entstehen durchgängig unterhaltsame Spielkonzepte, die Anklang in der Popkultur finden und sich rasch auf führenden Social-Media-Netzwerken wie TikTok ausbreiten.

Das wachstumsstarke Portfolio von Rollic umfasst 15 Titel, die im App Store in den USA auf Platz 1 oder 2 der am meisten heruntergeladenen kostenlosen Spiele gestiegen sind. Die Breakout-Hits Hair Challenge, High Heels! und Tangle Master 3D haben weltweit jeweils über 100 Millionen Downloads erreicht. Der vor Kurzem veröffentlichte Rollic-Titel Queen Bee erreichte im App Store in den USA Platz 1 der am meisten heruntergeladenen kostenlosen Spiele im Juni, und Arrow Fest ist seit der Veröffentlichung im Juni am gleichen Ort auf Platz 2 der am meisten heruntergeladenen kostenlosen Spiele geklettert. High Heels! beinhaltete spielbegleitend das Debüt im Juni einer einmaligen Partnerschaft mit der Modekollektion PRIDE 2021 des legendären Designers Kenneth Cole zur Feier von Diversität und zur Förderung des Bewusstseins für die Mental Health Coalition.

„Wir sind total verblüfft von den bisherigen Leistungen von Rollic in diesem Jahr“, sagte Bernard Kim, President of Publishing bei Zynga. „Rollic ist ein einzigartiger Publisher, der in der Lage ist, regelmäßig Spiele herauszubringen, die die Spieler überraschen und erfreuen. Er hat einen erfrischenden Entwicklungsansatz erfunden, der ebenso einfache wie einnehmende Spiele mit universeller Anziehungskraft hervorbringt.“

„Ich bin enorm stolz auf das Team von Rollic für diesen bedeutsamen Erfolg. Dieser Meilenstein unterstreicht die Fähigkeit von Rollic zur Verschmelzung der Kunst und Wissenschaft der Spielentwicklung mit Titeln, die bei Spielern aus allen sozialen Schichten Anklang finden“, so Burak Vardal, Mitbegründer von Rollic. „Indem wir unser Verständnis dessen, was die heutigen Spieler wollen, laufend schärfen und in jedem Quartal Hunderte von neuen Spielkonzepten aufstellen, können wir unterhaltsame und authentische Titel herausbringen, die weltweit Millionen von Spielern unterhalten.“