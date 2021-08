CREDIT SUISSE stuft Zalando auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Simon Irwin

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 106

Kursziel alt: 106

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Trotz des vorsichtigen Tons des Management in Bezug auf das Umsatzwachstum bleibt Analyst Simon Irwin relativ zuversichtlich, nicht zuletzt wegen des anhaltend starken Kundenwachstums des Online-Modehändlers. Dies schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 17:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.