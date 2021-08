Czinger 21C bricht den Rundenrekord auf dem WeatherTech Laguna Seca Raceway

Am 21. Juli um 19:43 Uhr PT stellte das Czinger 21C Hypercar mit dem Fahrer Joel Miller am Steuer den Rekord mit einer von mehreren GPS verifizierten Zeit von 1:25:44 auf. Der bisherige Streckenrekord wurde vom McLaren Senna gehalten, dessen Fahrer Randy Pobst eine Zeit von 1:27.62 erzielte.

Bei idealen Bedingungen - das Wetter war klar, der Wind wehte mit etwa neun Stundenkilometern aus Nordwest und die Lufttemperatur betrug 60 Grad - brach das Czinger-Fahrzeug auch bei zwei weiteren Runden den bisherigen Rekord mit Zeiten von 1:27:4 und 1:26:6.

Der Wagen, der auf voll straßenzugelassenen Michelin Pilot Sport Cup2R-Reifen lief, wurde in Los Angeles entwickelt, hergestellt und montiert.

„Als Arbeiterkind, das in Cleveland, Ohio, aufwuchs, lag ich nachts wach und dachte an meinen Rennsporthelden Jim Hall, an seine neuesten Innovationen, an die mit Technologie vollgepackten Chaparral-Autos, die sein Team baute, und an die Rennen auf dem legendären Laguna Seca Raceway", sagte Kevin Czinger, der Gründer und CEO von Czinger Vehicles und von Divergent 3D, dem Unternehmen, das die Autoindustrie revolutioniert. „Das Zeitalter und die verfügbaren KI-basierten und auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Technologien haben sich geändert, aber der belebende Geist bleibt derselbe - den amerikanischen Traum mit Geschwindigkeit zu leben."

Czinger wird den rekordverdächtigen 21C während der Monterey Car Week vom 12. bis 16. August in seinem Privathaus in Pebble Beach ausstellen.

„Es versteht sich von selbst, dass wir mit der Leistung des Autos sehr zufrieden sind", sagte Ewan Baldry, Chefingenieur bei Czinger. „Diese Rundenzeit mit einem Auto zu erreichen, das in die homologierte Produktion geht, ist das Ergebnis unglaublich harter Arbeit des Czinger-Teams und vor allem unserer Fähigkeit, die Spitzentechnologie zu nutzen, zu der wir durch unsere enge Zusammenarbeit mit Divergent Zugang haben. Der aufregendste Teil ist, dass wir wissen, dass wir noch mehr Leistung bringen werden!"