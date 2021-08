Labuan IBFC als bestes asiatisches Captive-Domizil 2021 ausgezeichnet

Kuala Lumpur, Malaysia (ots/PRNewswire) - Dritter Sieg für die

Midshore-Jurisdiktion, da das Wachstum der Captive-Versicherungslizenzen

weiterhin Singapur und Hongkong übersteigt



Das Labuan International Business and Financial Centre (Labuan IBFC), Malaysia,

hat bei den APAC Captive Review Awards 2021 zum dritten Mal in Folge den Preis

für das beste asiatische Domizil gewonnen. Das Wachstum von Labuan IBFC in der

firmeneigenen Versicherung übertrifft weiterhin die regionalen Wettbewerber,

namentlich Singapur und Hongkong, und zementiert die Führungsposition in diesem

Segment der Rückversicherung. Sowohl Singapur als auch Hongkong wurden in

derselben Kategorie wie Labuan IBFC in die engere Wahl gezogen. Der Gewinn wurde

bei einer virtuellen Preisverleihung am 3. August von Captive Review, einer

weltweit führenden Fachzeitschrift, bekannt gegeben.







Captive-Versicherungsdienstleistungen und Eigentümer geehrt, die im vergangenen

Jahr ein Höchstmaß an Exzellenz bewiesen haben. Die Kategorie "Domizil" wird an

das Domizil vergeben, das die höchsten Standards in Bezug auf Regulierung,

Zugänglichkeit, Effizienz und Engagement bei der Entwicklung des firmeneigenen

Versicherungsgeschäfts in der Region verkörpert.



Captives sind als Rückversicherungsgesellschaften zugelassene strategische

Risikomanagementvehikel, die den Unternehmen einen direkten Zugang zum

Rückversicherungsmarkt ermöglichen und ihnen die Möglichkeit geben, die Kosten

für die Risikodeckung zu senken und gleichzeitig eine ganzheitliche

Risikomanagementstrategie für das gesamte Unternehmen zu entwickeln. Weltweit

gibt es mehr als 7000 firmeneigene Versicherungsgesellschaften.



"Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung zum dritten Mal in Folge gewonnen zu

haben, und es ist ein Beweis für die Partnerschaft, die Labuan IBFC mit unseren

Vermittlern auf regionaler und globaler Ebene aufgebaut hat. Unser

kontinuierliches Engagement für die Entwicklung eines robusten Risikomanagement-

und Rückversicherungsinstrumentariums für Asien ist in unserer zukünftigen

Roadmap für das Land verankert, da es ein Schlüsselelement in unserer Rolle als

Großhandelsfinanz- und Risikovermittlungszentrum für die Region ist", sagte

Farah Jaafar, Chief Executive Officer von Labuan IBFC Inc.



Labuan IBFC beherbergt mehr als 220 Versicherungs- und

Risikomanagement-Lizenznehmer, wobei der Branchenverband Labuan International

Insurance Association die größte einzelne Branchengruppe in dem Land ist.

Rückversicherung und Risikomanagement sind eines der am schnellsten wachsenden

Segmente des Finanzdienstleistungsökosystems von Labuan IBFC und werden mit dem Seite 2 ► Seite 1 von 2



