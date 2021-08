PCT International erhält Patent für verbesserte Abschirmung

PCT International hat vom USPTO ein neues Koaxialkabelpatent erhalten, Patent-Nr. US11,037,703. Dieses innovative Patent bietet ein verbessertes Abschirmband für die Koaxialkabelprodukte von PCT. Verbesserte Abschirmung schützt die Signale im Kabel vor Störungen von außen und hilft, Signalverluste zu vermeiden. Eine überlegene Abschirmung ist erforderlich, um die wachsenden Anforderungen an das Breitband-Internet zu erfüllen, die Verbraucher für den persönlichen und geschäftlichen Gebrauch benötigen. Diese neue patentierte Technologie gilt für mehrere Arten von Kabeln im Haus, z. B. Breitband-Koaxialkabel, Sicherheitskabel, Ethernet und HDMI. Bestehende Installationen mit veralteten, schlecht abgeschirmten Koaxialkabeln werden immer mehr leiden, da die Bandbreiten für Breitband-Telekommunikationsnetze erweitert werden, um die heute entwickelten 10G-Dienste zu ermöglichen.

Das kontinuierliche Engagement von PCT für Innovation durch die Entwicklungs- und Zertifizierungsprozesse von PCT Labs bietet seinen Kunden einen strategischen Vorteil auf dem Markt. Ein durchschnittlich 2.500 Quadratfuß großes Haus enthält eine Kombination aus über 400 Fuß Breitband-Koaxial-, Sicherheits-, Ethernet- und HDMI-Kabeln. Die verbesserte Abschirmung von PCT kann die letzte Meile vom Signalabgriff bis zum Inneren des Hauses oder des Geschäfts schützen.

Seit seiner Gründung wurden PCT insgesamt 170 Breitbandpatente erteilt oder von dem Unternehmen angemeldet. Heute sind noch 160 dieser innovativen Technologiepatente in Kraft, von denen 61 zur Genehmigung anhängig sind und alle der Breitbandkabelindustrie dienen. „Unsere neuesten patentierten Kabeltechnologien werden die führende Position von PCT bei der Bedienung der letzten Meile in Breitbandmärkten auch in Zukunft untermauern“, sagte Steve Youtsey, CEO von PCT.

Vice President of Global Technology von PCT, Leonard Visser, führt dazu aus: „Kontinuität und Abschirmung waren schon immer wichtig und sind es jetzt noch mehr. Wir haben dies vor Jahren erkannt, als wir den ersten echten Durchgangssteckverbinder entwickelt haben, der Komponenten von Metall zu Metall miteinander verbindet, um eine überlegene Signalabschirmung der Steckverbinder zu erzielen. Dann folgte unser originales Triton-Koaxialkabel mit verbesserten Laminaten für die beste verfügbare Abschirmung. Und wir sind auch heute noch führend in der Branche mit verbesserten Folien, um Mikrofrakturen zu verhindern und zu mildern, die bei höheren Bandbreiten Probleme verursachen. PCT hat sogar Pionierarbeit bei der Verwendung von Quanten-Tunneling-Verbundwerkstoffen geleistet, um die Abschirmung auf ein ungeahntes Niveau zu bringen.“

Organisationen wie die Society of Cable Telecommunications Engineers1 (SCTE) informieren die Branche über den Trend zu höheren Bandbreiten. PCT ist in diesen Bereichen seit vielen Jahren führend und plant weiterhin für die zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden.

Über

PCT International, Inc. ist ein privat geführtes Unternehmen, das ein bedeutendes Segment der globalen Telekommunikationsinfrastruktur bedient. PCT hat mit seiner proprietären Technologie über 1.000.000 Meilen Koaxialkabel hergestellt. PCT hat außerdem weltweit über vier Milliarden Kabelsteckverbinder verkauft. Die patentierten Koaxialkabel und Steckverbinder von PCT wurden in Millionen von Haushalten und Unternehmen weltweit installiert. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie http://www.pctinternational.com/our-company/.

1 https://www.10gplatform.com

