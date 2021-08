HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Abschneiden der dt. Olympia-Mannschaften:

"Blamiert hat sich in Japan der deutsche Fußball, der nur ein Not-Team schickte, während die Frauen gar nicht dabei waren. Die Handballer gehören, entgegen dem eigenen Anspruch, schon länger nicht mehr zur Weltspitze, was die Ägypter im Viertelfinale deutlich aufzeigten. Galionsfiguren im deutschen Mannschaftssport fehlen, sie zu ersetzen wird alles andere als einfach. Ein Patentrezept gibt es nicht. Nur die Hoffnung, dass es bei Olympia 2024 in Paris wieder besser läuft. Sicher ist das nicht"./yyzz/DP/he