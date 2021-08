---------------------------------------------------------------------------

Orell Füssli AG Halbjahr 2021

Solider Start ins Geschäftsjahr - Ausblick unverändert

- Stabile Profitabiliät trotz erwartetem Erlösrückgang

- Sicherheitsdruck: Entwicklung im Rahmen der Erwartungen

- Zeiser: Ergebnis über Vorjahr und Erweiterung des Produktportfolios durch Zukauf



- Buchhandel: Gutes Halbjahr dank starkem online Geschäft und Kostenmanagment



- Verlage: Erfolgreiche Lancierung von «Globi und Roger»

- Aufbau Angebot für digitale Identitäten schreitet voran

Zürich, 6. August 2021 - Orell Füssli erzielte im ersten Halbjahr 2021 einen Auftragseingang im Rahmen der Erwartungen. Der Nettoerlös in den ersten sechs Monaten betrug CHF 97.3 Mio. (Vorjahr 104.1 Mio.) was einem Rückgang von 6.5% gegenüber der Vergleichsperiode entspricht. Ausschlaggabend für den Rückgang war hauptsächlich das tiefere Geschäftsvolumen in der Division Sicherheitsdruck. Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich im ersten Halbjahr 2021 auf CHF 6.4 Mio. (Vorjahr CHF 6.7 Mio.). Dank der soliden Finanzlage der Orell Füssli Gruppe ist die Voraussetzung für die gezielte Weiterentwicklung des Konzerns gewährleistet. Diese wurde in den ersten sechs Monaten des Jahres unvermindert fortgesetzt.



Die Division Sicherheitsdruck blieb im ersten Halbjahr 2021 erwartungsgemäss unter der Vorjahresperiode, blickt aber auf ein gesundes Marktumfeld. Der Nettoerlös verringerte sich aufgrund eines veränderten Produktmix mit einem hohen Anteil von weniger komplexen Noten um 19.6% und beträgt CHF 39.2 Mio. (Vorjahr CHF 48.7 Mio.). Daraus resultierte ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 4.2 Mio. (Vorjahr CHF 5.9 Mio.). Positiv entwickelte sich das ID Geschäft, wo ein neuer Projektauftrag aus Afrika für Identitätsdokumente gewonnen werden konnte. Dank der im ersten Halbjahr in Betrieb genommenen modernen Druckmaschine ist Orell Füssli in der Lage, ihre Rolle als führender und innovativer Qualitätsanbieter im Bereich Sicherheitsdruck auch in Zukunft weiter zu festigen.