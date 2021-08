---------------------------------------------------------------------------

Ergebnis zum 30. Juni 2021

Vonovia entwickelt sich stabil und erhöht Jahresziele für 2021

- Kundenzufriedenheit erneut verbessert; weitere CO2-Reduktion im Portfolio; für 2021 Nachhaltigkeits-Performance-Index bei rund 105 % erwartet.

- Ergebnis-Prognose für Gesamtjahr 2021 erhöht.



- Segmenterlöse im ersten Halbjahr 2021 um rund

10 % auf 2,3 Mrd. EUR gestiegen; Adjusted EBITDA Total um rund 8 % auf 1,0 Mrd. EUR verbessert; Group FFO um rund

13 % auf 765 Mio. EUR gewachsen.



- Immobilienportfolio in Deutschland, Schweden und Österreich mit Wertsteigerung in Höhe von rund 4,2 Mrd. EUR; insbesondere dynamische Entwicklung in westdeutschen und sächsischen Großstädten sowie den Ballungsräumen von Stockholm und Göteborg in Schweden.

Bochum, 6. August 2021 - Die Vonovia SE ("Vonovia") blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 zurück. Alle wesentlichen Kennzahlen haben sich positiv entwickelt. Zudem stieg die Kundenzufriedenheit erneut. Auf dieser wirtschaftlich stabilen Basis erhöht das Bochumer Wohnungsunternehmen seine Prognose für 2021.



"Wir sind weiterhin auf Kurs - wirtschaftlich und auch mit Blick auf die Zufriedenheit unserer Mieterinnen und Mieter. Es ist eine tolle Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir - trotz der Corona-Pandemie - so viele positive Rückmeldungen bekommen", sagt CEO Rolf Buch. "Auch unsere Bemühungen auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand zahlen sich aus. Wir haben weitere Fortschritte bei der CO2-Reduktion

in unseren Gebäuden erzielt. Wir kommen sogar schneller voran als geplant."

Nachhaltigkeits-Performance-Index für 2021 klar über Zielwert erwartet

Die Kundenzufriedenheit erhöhte sich in den ersten sechs Monaten 2021 erneut, der relevante Index CSI stieg im Vorjahresvergleich um 4,2 Prozentpunkte. Ausschlaggebend für die Verbesserung waren insbesondere eine bessere Beurteilung der telefonischen Erreichbarkeit, die Services der Objektbetreuer vor Ort sowie die Gestaltung des Wohnumfeldes.