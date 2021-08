DGAP-News: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

Carl Zeiss Meditec steigert Umsatz deutlich und hebt Jahresziele an



06.08.2021 / 07:00

Wachstumsbeschleunigung in beiden strategischen Geschäftsbereichen mit guten Beiträgen aus allen Berichtsregionen JENA, 6. August 2021