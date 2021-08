AUTO1 meldet Rekordquartal - Quartalsumsatz übersteigt erstmals 1 Mrd. Euro, Autohero-Verkäufe steigen stark

07:30 Uhr AUTO1 Group SE: AUTO1 Group reports record quarter with more than €1 billion in revenues as Autohero deliveries surge EQS Group AG | Weitere Nachrichten

27.07.21 Auto1 Group wird Sponsor von PSG 4investors | Kommentare

27.07.21 DGAP-News: AUTO1 Group SE: Autohero wird globaler Partner von Paris Saint-Germain und investiert in Marketing in Frankreich EQS Group AG | Weitere Nachrichten

27.07.21 DGAP-News: AUTO1 Group SE: Autohero becomes global partner of Paris Saint-Germain and strengthens its marketing push in France EQS Group AG | Weitere Nachrichten

23.07.21 JPMORGAN stuft Auto1 auf 'Neutral' dpa-AFX Analysen | Analysen: andere

15.07.21 DGAP-News: AUTO1 Group SE: Autohero startet Home Delivery mit eigenen Glas-Trucks in München und Leipzig EQS Group AG | Weitere Nachrichten