Die Vonovia SE (ISIN: DE000A1ML7J1) blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2021 zurück. Alle wesentlichen Kennzahlen haben sich positiv entwickelt. Zudem stieg die Kundenzufriedenheit erneut. Auf dieser wirtschaftlich stabilen Basis erhöht das Bochumer Wohnungsunternehmen seine Prognose für 2021.

„Wir sind weiterhin auf Kurs – wirtschaftlich und auch mit Blick auf die Zufriedenheit unserer Mieterinnen und Mieter. Es ist eine tolle Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir – trotz der Corona-Pandemie – so viele positive Rückmeldungen bekommen“, sagt CEO Rolf Buch. „Auch unsere Bemühungen auf dem Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebestand zahlen sich aus. Wir haben weitere Fortschritte bei der CO 2 -Reduktion in unseren Gebäuden erzielt. Wir kommen sogar schneller voran als geplant.“