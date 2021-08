BERNSTEIN RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Underperform'

Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 52,65

Kursziel alt: 52,65

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Hellofresh nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 52,65 Euro belassen. Der Kochboxen-Anbieter habe zuletzt sieben Quartale in Folge die Konsenserwartungen übertroffen, nun aber erstmals das Umsatzziel nach oben und das Ziel für die operative Ergebnismarge (Ebitda) nach unten revidiert, schrieb Analyst William Woods in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch im abgelaufenen Quartal habe der Umsatz positiv, die Marge hingegen negativ überrascht./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 14:59 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.