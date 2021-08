06.08.2021 / 07:45

DATA MODUL mit hervorragendem Auftragseingang im zweiten Quartal ================================================================

* Auftragseingang mit Rekordwert von 65,0 Mio. Euro um 47,0% über Vorjahresquartal



* Umsatz von 43,9 Mio. Euro auf Vorjahresniveau (43,8 Mio.)

* EBIT-Anstieg um 3,3% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 1,8 Mio. Euro



* Auftragsbestand um 14,8% gesteigert und mit 161,3 Mio. Euro auf Rekordniveau



München, 6. August 2021 - DATA MODUL konnte das Umsatz- und Ergebnisniveau des Vorjahres bei anhaltenden globalen konjunkturellen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie im zweiten Quartal fortführen. Die Geschäftsaussichten sind bei einem Anstieg des Auftragseingangs im 2. Quartal von 47% im Vergleich zum Vorjahresquartal und einem Gesamtwert von 65,0 Mio. Euro hervorragend. Dem folgend stieg der Auftragsbestand deutlich um 14,8% auf 161,3 Mio. Euro. Die Umsatzrealisierung der eingegangenen Kundenaufträge wird maßgeblich von der Entwicklung der aktuell bestehenden Materialknappheit auf Beschaffungsseite abhängen. Während im Vorjahr kundenseitige Verschiebungstendenzen zu verzeichnen waren, bestimmt die aktuelle Knappheit an Elektronikkomponenten die Geschäftslage. Die Umsatzerlöse des zweiten Quartals hielten sich mit 43,9 Mio. Euro im Wesentlichen auf Vorjahresniveau. Das EBIT der DATA MODUL Gruppe konnte aufgrund anhaltender strikter Kostensparmaßnahmen um 3,3% auf einen Gesamtwert von 1,8 Mio. Euro gesteigert werden. Die EBIT-Rendite liegt damit mit 4,1% (i.Vj. 4,0%) leicht über dem Vorjahr.



Konzernkennzahlen



In TEUR Q2 2021 Q2 2020 Veränderung Umsatz 43.912 43.777 0,3% Auftragseingang 64.967 44.186 47,0% Auftragsbestand 161.290 140.533 14,8% EBIT 1.791 1.734 3,3% EBIT-Rendite 4,1% 4,0% 3,0% Periodenergebnis 1.730 1.255 37,8% Ergebnis pro Aktie (in EUR) 0,49 0,36 36,1%

AusblickAuch die DATA MODUL befindet sich in einem herausfordernden Marktumfeld durch die anhaltende Corona-Pandemie und dem weltweiten Mangel an Elektronikkomponenten infolge von Lieferkettenproblemen. Auf Basis der langfristigen und konsequenten Umsetzung des Strategieprogramms ist der Konzern dennoch gewappnet für angespannte wirtschaftliche Rahmenbedingungen auch in Krisenzeiten. Auf Basis der aktuellen hohen Auftragslage erwartet der Vorstand ein gutes Geschäftsjahr 2021.



06.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht

Unternehmen: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen

