Tausende Mercedes-Diesel müssen wegen illegaler Abschalteinrichtungen zum Softwareupdate – doch oft ist eine Schadensersatzklage der bessere Weg.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat im Abgasskandal bereits Rückrufe für zahlreiche Mercedes-Modelle veranlasst. Bei den Fahrzeugen müssen unzulässige Abschalteinrichtungen bzw. die „unzulässige Reduzierung des Emissionskontrollsystems“ entfernt werden. Betroffen sind auch der Mercedes GLK und der Mercedes GLE. Unter dem Code 5496143 hat das KBA die Mercedes-Modelle mit dem Dieselmotor OM 651 und der Abgasnorm Euro 6 zurückgerufen. Die Rückrufe wurden im Februar 2020 veröffentlicht.

Der Mercedes-Abgasskandal betrifft mittlerweile vier Dieselmotoren, die zurückgerufen werden oder unter dem Verdacht stehen, eine manipulierte Software zu nutzen: die Dieselmotoren OM 651, OM 642, OM 607 und OM 626. Die betroffenen Besitzer werden aufgefordert, ihre Fahrzeuge zum Softwareupdate in die Werkstatt zu bringen – doch Vorsicht: Die Updates können unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringen!

Rückruf-Code 5496143: Welche Mercedes-Modelle sind betroffen?

Beim Mercedes GLK sind sowohl der 220 BlueTec 4Matic als auch der GLK 250 BlueTec mit Automatikgetriebe NAG2 der Baujahre 2012 bis 2015 betroffen. Nach Angaben des KBA betrifft der Rückruf dieses Modells weltweit rund 17.000 Fahrzeuge, davon etwa 9.600 in Deutschland. Auch das Mercedes-Modell GLE der Baujahre 2011 bis 2015 muss zurück in die Werkstatt. Hier sind nach Angaben der Behörde weltweit mehr als 35.000 Fahrzeuge betroffen und in Deutschland knapp 6.000. Hier eine Übersicht über die betroffenen Modelle:

• Mercedes GLE mit dem Dieselmotor OM 651 (Baujahr 2015 bis 2018)

• Mercedes GLE mit dem Dieselmotor OM 651, Euro 6 und NAG2 (Baujahr 2011 bis 2015)

• Mercedes GLK 220 BlueTEC 4MATIC mit dem Dieselmotor OM 651, Euro 6T (Baujahr 2012 bis 2015)

• Mercedes GLK 250 BlueTEC 4MATIC, Baureihe X204, NAG2 mit dem Dieselmotor OM651, Euro 6T (Baujahr 2012 bis 2015)

Wer ein manipuliertes Mercedes-Fahrzeug gekauft hat, wird nach dem KBA-Rückruf von Daimler angeschrieben und zu einem Werkstattbesuch aufgefordert, damit die unzulässige Funktion entfernt werden kann. Welche Auswirkungen ein solches Update auf den Motor und auf den Verbrauch oder Verschleiß des Fahrzeugs hat, ist aber nach wie vor ungeklärt. Deshalb raten wir von der Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN von den Softwareupdates ab.

Betrogenen Mercedes-Kunden steht Schadensersatz zu

Mercedes-Besitzer, deren Fahrzeug verpflichtend vom KBA zurückgerufen wurde, haben gute Chancen, Schadensersatzansprüche durchzusetzen. Der BGH hat Anfang 2019 festgestellt, dass unzulässige Abschalteinrichtungen einen Sachmangel darstellen und betroffene Käufer Anspruch auf Schadensersatz haben. Zahlreiche Gerichte haben Daimler inzwischen wegen der Verwendung unzulässiger Abschalteinrichtungen verurteilt. Den betrogenen Käufern steht in den meisten Fällen Schadensersatz zu – unabhängig davon, ob bereits ein Softwareupdate auf die Motorsteuerung aufgespielt wurde oder nicht. In der Regel muss die Daimler AG den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung für die bereits gefahrenen Kilometer erstatten.

Besitzer von Fahrzeugen, in denen der Motor OM 651 verbaut wurde, haben auch die Option, an der Musterfeststellungklage gegen die Daimler AG teilzunehmen. Betroffene können sich hier für die Musterfeststellungsklage anmelden. Verbraucher, die sich der Sammelklage gegen Daimler anschließen, müssen nichts zahlen – die Kosten für den Prozess trägt der Verband, der die Sammelklage führt. Wenn es allerdings um größere Summen geht, empfiehlt sich eine Einzelklage. Das Kostenrisiko trägt dabei die Rechtsschutzversicherung oder ein Prozessfinanzierer.

Mercedes-Dieselskandal: Lassen Sie sich kostenlos beraten!

Die Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN bietet allen vom Rückruf 5496143 betroffenen Mercedes-Besitzern und anderen geschädigten Dieselfahrern ein kostenfreies Erstgespräch an, in dem wir die individuellen rechtlichen Optionen prüfen und erläutern. Auf Wunsch erheben wir Klage auf Schadensersatz gegenüber der Daimler AG. Betroffenen Mercedes-Besitzern, die nicht rechtsschutzversichert sind, bietet VON RUEDEN eine Kooperation mit einem Prozessfinanzierer an, mit dessen Unterstützung Verbraucher risikofrei klagen können.

Profitieren Sie von unserer Erfahrung aus mehr als 500 erfolgreichen Urteilen im Dieselskandal und lassen Sie sich beraten. Sie erreichen uns telefonisch unter der 030 – 200 590 770 oder per E-Mail an: info@rueden.de. Kontaktieren Sie uns – wir sind für Sie da!