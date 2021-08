Moody's Analytics belegt Platz 2 im STORM50-Gesamtranking von Chartis Research

Moody's Analytics steht auf Platz 2 der ersten STORM50-Rangliste (Statistical Techniques, Optimization Frameworks and Risk Models) von Chartis Research, in der die 50 weltweit führenden Anbieter von quantitativen Lösungen für die Finanzbranche aufgeführt sind.

Die Chartis-Rangliste STORM50 misst die Stärke von Lösungen im Bereich der quantitativen Modellierung und Software und bewertet den Innovationsgrad und die Qualität der zugrunde liegenden Berechnungsinfrastruktur. Die Bewertung basiert auf fünf Kriterien: Umfang und Abdeckung, Auswirkung, Berechnungsinfrastruktur, Innovation und Strategie.

Neben dem 2. Platz in der Gesamtwertung belegte Moody's Analytics den ersten Platz in 14 von 55 Kategorien. Dazu gehören Breadth & Coverage (Breite und Abdeckung), Impact (Auswirkung), Strategy (Strategie) und Innovation (Innovation), was die umfassende Modellierungskompetenz des Unternehmens unterstreicht.

“Das erste STORM50-Ranking von Chartis Research zeigt klar, dass wir in der Lage sind, eine integrierte Risikobetrachtung durch robuste und innovative Lösungen zu liefern”, sagte Nick Reed, Chief Product Officer bei Moody’s Analytics. “Ich freue mich über die Anerkennung unserer Fähigkeit, unseren Kunden dabei zu helfen, in Zeiten der Unsicherheit bessere Entscheidungen zu treffen, indem wir die Auswirkungen möglicher Zukunftsszenarien quantifizieren.”

Finanzmodelle werden in Schlüsselbereichen des Finanzwesens immer häufiger eingesetzt. Daher benötigen die Marktteilnehmer fortschrittlichere Techniken wie künstliche Intelligenz (KI) und natürliche Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP). Hier entwickelt Moody's Analytics Lösungen, die seinen Kunden helfen, eine Reihe von Risiken quantitativ zu erfassen und zu verstehen. Das Unternehmen bietet umfangreiche Datensätze, robuste Analysewerkzeuge und fortschrittliche Software, die ihnen dabei helfen, Risiken besser zu erkennen und Chancen für nachhaltiges Wachstum auszumachen.

“Die Position von Moody's Analytics in der STORM50-Rangliste ist ein Beweis für die allgemeine Stärke des Unternehmens im Bereich der quantitativen Technologien und Softwarelösungen für die Finanzmärkte”, sagte Sid Dash, Research Director bei Chartis Research. “Die Auszeichnung für den Umfang und die Abdeckung würdigt insbesondere, dass Moody's Analytics Analysen über viele Risikokategorien (einschließlich Kredit, ALM (Asset and Liability Management), Verbriefung und aufsichtsrechtliches Reporting) für zahlreiche Geschäftsbereiche anbietet, darunter Banken, Versicherungen und die Käuferseite.”

Diese jüngste Auszeichnung reiht sich ein in die ständig länger werdende Liste der Branchenanerkennungen für Moody's Analytics.

Moody’s Analytics, Moody’s und alle anderen Namen, Logos und Symbole, die Moody's Analytics und/oder seine Produkte und Dienstleistungen kennzeichnen, sind Marken von Moody's Analytics, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. In dieser Pressemitteilung genannte Marken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Moody's Analytics

Moody’s Analytics bietet Finanzinformationen und Analyseinstrumente, die Unternehmenschefs und Führungskräfte dabei unterstützen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Unsere fundierte Risikoexpertise, unsere umfangreichen Informationsressourcen und die innovative Anwendung von Technologien helfen unseren Kunden, sich auf einem aufstrebenden Markt sicher zu bewegen. Wir sind bekannt für unsere branchenführenden und preisgekrönten Lösungen, die sich aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen zusammensetzen und von uns zu einem nahtlosen Kundenerlebnis kombiniert werden. Mit unserem Engagement für Exzellenz, unserem offenen Denkansatz und unserem Fokus auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse schaffen wir Vertrauen in Tausenden von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody’s Analytics erhalten Sie, wenn Sie unsere Website besuchen oder per Twitter und LinkedIn Kontakt mit uns aufnehmen.

Moody's Analytics, Inc. ist eine Tochtergesellschaft der Moody’s Corporation (NYSE: MCO), die für 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 5,4 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 11.500 Mitarbeiter beschäftigt und in mehr als 40 Ländern präsent ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210805006113/de/