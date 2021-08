Disclaimer

LYNX Nach dem Schock in der Allianz Aktie zuschlagen? Die Meldung, dass das US-Justizministerium das Finanzunternehmen in die Mangel nehmen will, sorgte zu Wochenbeginn für einen Kurssturz in der Allianz-Aktie. Doch der Chart war bereits im Vorfeld leicht angeschlagen.