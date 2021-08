Formycon hat gemeinsam mit ihrem Lizenzpartner Bioeq in den USA bei der FDA einen Zulassungsantrag für ihr Lucentis-Biosimilar FYB201 eingereicht. Das Medikament wird in der Behandlung der neovaskulären Makuladegeneration und weiterer schwerwiegender Augenerkrankungen genutzt.Im Falle einer Zulassung durch die FDA solle „Coherus BioSciences, Inc. FYB201 bzw. CHS-201 in den Vereinigten Staaten von Amerika gemäß den Bedingungen ...