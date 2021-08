1.HJ 2021: Positiver Trend im 'Corona'-Halbjahr sichtbar; Prognosen bestätigt, Kurszielsteigerung durch Roll-Over-Effekt



Die Covid-19-bedingten Belastungen hatten sich auf den gesamten Zeitraum des ersten Halbjahres 2021 ausgewirkt, wohingegen die Vorjahresperiode ab März von der Pandemie betroffen war. Vor diesem Hintergrund ist die konstante Umsatzentwicklung der Gesellschaft als positiv einzustufen. Insgesamt reduzierten sich die Umsatzerlöse in den ersten sechs Monaten 2021 leicht um -1,0 % auf 73,93 Mio. EUR (VJ: 74,69 Mio. EUR). In der quartalsweisen Betrachtung wird dabei eine aufwärtsgerichtete Tendenz sichtbar. Nachdem im ersten Quartal 2021 Umsätze in Höhe von 36,22 Mio. EUR (-7,7 % ggü. VJ) erreicht wurden, lagen diese im zweiten Quartal bei 37,71 Mio. EUR (+6,3 % ggü. VJ).



Bei den Beratungs-/Service-Umsätzen liegt, im Gegensatz zu den beiden anderen Produktgruppen, noch keine positive Tendenz vor. In dem Umsatzrückgang in Höhe von -8,2 % machen sich weiterhin die Budgetkürzungen und Projektverschiebungen der Kunden bemerkbar. Demgegenüber stehen bei den Fremdsoftware-Umsätzen ein leichter Anstieg in Höhe von 1,8 % sowie eine dynamischere Entwicklung der Eigensoftware-Umsätze, die um 4,7 % über den Vorjahreswert lagen. Die Eigensoftware-Umsätze lagen sogar wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Im Rahmen des Halbjahresberichtes 2021 hat die CENIT AG erstmals eine konkrete Aufgliederung innerhalb dieser drei Erlösarten dargestellt. Besonders interessant ist hier der Umstand, wonach der wiederkehrende Umsatzanteil im Bereich der Fremdsoftware 84,3 % und im Bereich der CENIT-Eigensoftware 69,1 % beträgt. Konzernweit macht der Anteil der wiederkehrenden Erträge 61,3 % und bietet damit eine sehr stabile Basis, auch vor dem Hintergrund des nach wie vor ungewissen Pandemieverlaufs.



Die Steigerung der Software-Umsätze, hier insbesondere der margenstärkeren Eigensoftware-Umsätze hat, trotz der insgesamt konstanten Umsatzentwicklung, einen Anstieg des EBIT auf 0,94 Mio. EUR (VJ: 0,78 Mio. EUR) ermöglicht. Hier finden sich auch teilweise die vom CENIT-Management ergriffen Maßnahmen zum Kostenmanagement wieder.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 18,80 Euro