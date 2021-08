Gestern wurden die Halbjahreszahlen der Shop Apotheke Europe veröffentlicht und der Kurs konnte die wichtige Unterstützung bei 121,81 Euro halten. Im Q2 2021 konnte leider das dynamische Wachstum nicht ganz aufrecht erhalten werden. Das Management nannte Einschränkungen in der Logistik aufgrund von Personalknappheit am Arbeitsmarkt als Grund. Trotz allem konnte der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zu H1 2020 um 15 Prozent auf 534,4 Millionen Euro gesteigert werden. Die Anzahl der aktiven Kunden wuchs organisch um fast 30 Prozent auf 7,1 Millionen. Wie auch in den Jahren 2019 und 2020 wurden im Q2 weniger Orders als im Q1 abgegeben. Dennoch war das Q2 2021 in dieser Hinsicht das zweitbeste Quartal in der Firmengeschichte.

.

Zum Chart

.

Die seit August 2020 gebildete Seitwärtsrange wurde Anfang Januar 2021 durch einen 50 prozentigen Kursaufschlag verlassen. Was von Mai bis Juni 2021 wie eine Bodenbildung aussah, wurde am 6. Juli durch ein Tagesminus von 12,59 Prozent unterbrochen. Eine verlängerte Verlustphase trifft beim Support bei 121,81 Euro auf steigende Kaufbereitschaft, obwohl die Wachstumsdynamik der Kennzahlen im Q2 ein wenig zurückgegangen ist. Aus heutiger Sicht bedeutet dies bei Einhaltung der Planzahlen für 2023 ein erwartetes KGV von 62,49. Was auf den ersten Blick als sehr hoch erscheint, ist dem Umstand geschuldet, dass die Shop Apotheke erst 2022 die Verlustserie der vergangenen Jahre beenden wird. Ist dieser Punkt einmal erreicht, können die Gewinne überproportional steigen. Charttechnisch bildet der Kursverlauf an der wichtigen Supportzone um das Level bei 121,81 Euro einen Boden aus. Sollte der Gesamtmarkt schwächeln, könnte auch die Supportzone durchschritten werden und die erneute Unterstützung beim Level von 106,12 Euro für verstärktes Kaufvolumen sorgen. Hält die Supportzone, ist ein Hochlaufen des Kurses bis auf 140,53 Euro möglich, was auch die Grundlage der folgenden Strategie darstellt.