Nach besser als erwartet laufenden Geschäften in diesem Jahr erhöht HelloFresh die Prognose für 2021. Der Berliner Kochboxen-Lieferdienst erwartet in diesem Jahr nunmehr ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum zwischen 45 Prozent und 55 Prozent, das sind 10 Prozentpunkte mehr als bisher erwartet.„Auf Grundlage aktueller Wechselkurse würde das Umsatzwachstum der HelloFresh-Gruppe in der Euro-Berichtswährung um ungefähr drei ...