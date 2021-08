Die Mutares Aktie scheint sich nun klar über die charttechnischen Hindernisse im Bereich um 23,40/23,50 Euro nach oben absetzen zu können. Ein erster Ausbruch hierüber am 23. Juli wurde noch einkassiert, weitere Versuche in den letzten Tagen führten erst gestern zum Erfolg. Mit Kursen zwischen 23,95 Euro und 24,40 Euro hat die Mutares Aktie erstmalig in dieser Woche keinen Kontakt mit der - nun ehemaligen - Widerstandszone mehr ...