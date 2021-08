Noch knapp zwei Wochen, bis das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel ASA Zahlen vorlegt. Und im Vorfeld dieser Zahlen sieht es alles andere als gut aus: Die Nel ASA Aktie verliert weiter deutlich an Boden. Gestern konnte erst die Marke von 14 Norwegische Kronen an der Euronext in Oslo den Absturz der Wasserstoff-Aktie bremsen. Diese beendete den Handel mit 14,285 Norwegische Kronen.Nur zum Vergleich: Ende Juni notierte Nels ...