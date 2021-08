Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ANALYSE-FLASH Hauck & Aufhäuser senkt Zalando auf 'Hold' - Ziel 100 Euro Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Zalando von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 100 Euro gesenkt. Der Online-Modehändler werde zurückgeholt in die Realität, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden …