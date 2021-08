CREDIT SUISSE stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Iain Pearce

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 174

Kursziel alt: 171

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hannover Rück nach Quartalszahlen von 171 auf 174 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Rückversicherer habe sich ordentlich geschlagen und zeige weiterhin ein starkes Wachstum. Deshalb hebe er seine Ergebnisschätzungen für 2022 und 2023 etwas an, schrieb Analyst Iain Pearce in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 04:15 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.