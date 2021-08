Jerome Powell hat zuletzt einmal mehr versucht, die Inflation "klein zu reden" und stattdessen auf die noch nicht vollständige Erholuung am US-Arbeitsmarkt verweisen, um die ultralaxe Geldpolitik aufrecht erhalten zu kön

Jerome Powell hat zuletzt einmal mehr versucht, die Inflation "klein zu reden" und stattdessen auf die noch nicht vollständige Erholuung am US-Arbeitsmarkt verweisen, um die ultralaxe Geldpolitik aufrecht erhalten zu können. Also werden die heutigen US-Arbeitsmarktdaten besonders wichtig, weil sie die letzte Zuflucht sind für eine Notenbank, die eines genau weiß: wenn die Inflation wirklich dauerhaft ansteigen würde, wäre sie machtlos, weil sie mit Zinsanhebungen die Aktienmärkte crashen würde - und das wiederum würde der US-Wirtschaft massiv schaden. Die Frage der Inflation wird sich erst später erweisen - aber die Fed hat mehrfach betont, dass zwei starke US-Arbeitsmarktberichte zumindest zum Start des Tapering führen dürfte. Zu starke US-Arbeitsmarkdaten wären für die Aktienmärkte also wohl eher schlecht..

