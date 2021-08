Corona und Tapering stoßen bei Bullen auf taube Ohren

Vorgestern war in der Börse-Intern zu lesen, dass es in den USA allein am Samstag rund 72.000 Neuinfektionen und 300 Todesfälle gab.

Vorgestern war in der Börse-Intern zu lesen, dass es in den USA allein am Samstag rund 72.000 Neuinfektionen und 300 Todesfälle gab. „Und in Tokio wurde am Samstag mit 4.058 Fällen zum ersten Mal die Marke von 4.000 durchbrochen“, hieß es dazu noch. Inzwischen haben die Gesundheitsbehörden in den USA 105.867 Neuinfektionen gemeldet. Laut Reuters ist das der höchste Anstieg binnen eines Tages seit sechs Monaten. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 537. Und die Zahl der Neuinfektion in Tokio dürfte erstmals die Marke von 5.000 überschreiten, berichtet der Sender NHK. Japan kurz vorm landesweiten Notstand Japan hat seine Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie daher nun kräftig ausgeweitet. In fünf weiteren Präfekturen gelten ab sofort härtere Regeln. Zuvor galt bereits für sechs Präfekturen der Notstand, darunter die Hauptstadt Tokio. Somit sind inzwischen 70 % der japanischen Bevölkerung von Maßnahmen betroffen, nach zuvor 50 %. Und Experten fordern angesichts der steigenden Infektionszahlen sowie einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystem sogar einen Notstand für das gesamte Land.

