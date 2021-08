Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles PLUG POWER-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in dem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei lesen können.

PLUG POWER spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund sieben Prozent. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund acht Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bis heute markieren 25,60 EUR dieses Hoch. Wir dürfen also sehr gespannt sein auf die kommenden Tage.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Von dieser Warte aus sind nämlich fallende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 31,15 EUR verläuft. PLUG POWER liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind.

Fazit: PLUG POWER kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.