Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Profiteure im E-Autosektor, wir schauen auf den Bieterstreit um den schwedischen Spezialisten für Fahrassistenzsysteme VEONEER, wir bewerten den Kursabschlag bei SÜSS MICROTEC nach den Zahlen und blicken auf den Chip Ausrüster PVA TEPLA. Außerdem im Fokus: Der Börsengang des Grillgeräteherstellers WEBER gestern an der Wall Street.

