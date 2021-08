Nippon Express (Nederland) schließt den Bau des Logistikzentrums am Flughafen Schiphol ab

TOKYO, Aug. 6, 2021 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Nederland) B.V. (im Folgenden "NE Nederland"), eine lokale Tochtergesellschaft von Nippon Express Co., Ltd., hat den Bau ihres Schiphol Airport Logistics Centre im Schiphol Trade Park abgeschlossen und am Donnerstag, den 15. Juli, eine Feierstunde abgehalten, um dieses Ereignis zu feiern.

