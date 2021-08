Novakid sammelt 35 Millionen Dollar in der Serie B, um die Expansion in neue Märkte zu unterstützen

Die bestehenden Investoren LETA Capital, PortfoLion, TMT Investments, Xploration Capital und LearnStart beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde.

Owl Ventures ist der weltweit größte Risikokapitalfonds, der sich auf den Markt für Bildungstechnologie konzentriert. Judy Park von Owl Ventures kommentierte: „Novakid bietet Kindern eine unterhaltsame, ansprechende und effektive Erfahrung beim Englischlernen. Wir sind beeindruckt von dem leidenschaftlichen Einsatz des Teams für die Demokratisierung des Sprachunterrichts und von seiner Fähigkeit, eine Vielzahl von Märkten in Europa und darüber hinaus zu erschließen. Wir freuen uns sehr, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um die Produktinnovation und Marktexpansion für Kinder auf der ganzen Welt weiter zu unterstützen."

Goodwater Capital ist eine führende Risikokapitalgesellschaft, die sich auf den Markt für Verbrauchertechnologie konzentriert. Eric Kim von Goodwater Capital kommentierte: „Wir freuen uns, Novakid zu unterstützen, ein vielversprechendes und schnell wachsendes Unternehmen für Englischunterricht mit einer aussichtsreichen Zukunft. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine barrierefreie Kommunikation zu ermöglichen und den Zugang zur weltweiten Wissensbasis zu erleichtern. Die Technologie von Novakid bietet Kindern und jungen Erwachsene in Ländern, in denen Englisch nicht die Hauptsprache ist, eine einfache und effektive Möglichkeit, Englisch zu erschwinglichen Preisen zu lernen."

Novakid wird die neue Investition, um in neue Märkte in Asien zu expandieren, die Position des Unternehmens in bestehenden Märkten (Europa und MENA) zu stärken, originelle Bildungsinhalte zu entwickeln und eine neue Gamification-Plattform einzuführen, um die Kundenbindung und -zufriedenheit zu erhöhen.

Aurel Pasztor von PortfoLion kommentierte: „Wir sind sehr erfreut zu sehen, wie gut Novakid die internationale Expansionsstrategie umsetzt, die wir bei der A-Runde vor weniger als einem Jahr skizziert haben. Die aktuelle Investition und die Unterstützung von Owl und Goodwater werden die führende Position des Unternehmens im Bereich der englischen Online-Vorschulbildung in Europa und den MENA-Ländern weiter festigen."